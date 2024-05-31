ルイビィトン　メンズ折り財布

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商品詳細
ルイビィトンのメンズ折り財布になります、カード入れは未使用です。布袋だけあり、ケースは処分してありません。クローゼットの、整理をしています。神経質な方は、ご遠慮下さい♪タカシマヤで購入しました
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