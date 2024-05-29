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CHRISTIAN DADA ナイロンベルト（緑）
商品番号 U37606410162
商品名

CHRISTIAN DADA ナイロンベルト（緑）
ブランド名 クリスチャンダダ
特別価格 税込 2,176 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHRISTIANDADAのナイロンベルトです。品名　KARAKUSARINGBELT品番　CDA-19W-1306A色　グリーンブラックサイズ　全長149cm数年前に購入し何度か着用しました。特にナイロンの部分のほつれや汚れはなく概ね綺麗な状態かと思いますが中古品としてご覧いただければと思います。クリスチャンダダCHRISTIANDADAベルトナイロンベルト素材···ナイロンカラー···グリーン
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit179286.html
http://narcologia.ru/goods/waveform560917.html
http://narcologia.ru/goods/troupe733411.html
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