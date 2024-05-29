CHRISTIAN DADA ナイロンベルト（緑）

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CHRISTIANDADAのナイロンベルトです。品名 KARAKUSARINGBELT品番 CDA-19W-1306A色 グリーンブラックサイズ 全長149cm数年前に購入し何度か着用しました。特にナイロンの部分のほつれや汚れはなく概ね綺麗な状態かと思いますが中古品としてご覧いただければと思います。クリスチャンダダCHRISTIANDADAベルトナイロンベルト素材···ナイロンカラー···グリーン