新品 ソプラノウクレレ(ロングネック対応) セミハードケース ネックピロー付

20mm厚フォームを使用し、ハードケースに匹敵する頑丈さと、ソフトケースのような持ち易さと軽量さを兼ね備えております。着脱式ネックレスト採用により、ネックレストの位置を自由に調整出来る為、どのようなソプラノウクレレでも安定した収納が可能です。また、収納式ショルダーストラップを備えていますので、ストラップを使用しない時はスッキリとした使い心地です。ウクレレの全長が580mmまでのソプラノロングネックウクレレも収納可能です。全長(内寸)580mmボディー幅(内寸)180mm厚み(内寸)70mm重量1.06Kg



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