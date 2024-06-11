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- 新品 ソプラノウクレレ(ロングネック対応) セミハードケース ネックピロー付
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商品詳細
20mm厚フォームを使用し、ハードケースに匹敵する頑丈さと、ソフトケースのような持ち易さと軽量さを兼ね備えております。着脱式ネックレスト採用により、ネックレストの位置を自由に調整出来る為、どのようなソプラノウクレレでも安定した収納が可能です。また、収納式ショルダーストラップを備えていますので、ストラップを使用しない時はスッキリとした使い心地です。ウクレレの全長が580mmまでのソプラノロングネックウクレレも収納可能です。全長(内寸)580mmボディー幅(内寸)180mm厚み(内寸)70mm重量1.06Kg
http://narcologia.ru/goods/assessor301803.html
http://narcologia.ru/goods/tenet751163.html
http://narcologia.ru/goods/providence769494.html
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