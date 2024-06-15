マインクラフト　マイクラ　Minecraft 剣　ダイヤモンド　ツルハシ　鉄　金

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商品詳細
マイクラ Minecraftダイヤのツルハシ ソード 剣 ツルハシ ダイヤモンド 剣 まとめ売りダイヤモンドのツルハシ エンチャント付き 3点鉄の剣 1点金の剣 3点ダイヤモンドの剣 クリアバージョン 1点エンダードラゴン フィギュア 1点合計9点オンラインクレーンゲームにて獲得した景品となります。景品を段ボールにいれそのまま発送致します。プチプチ梱包は致しません。箱に傷、潰れがつく場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。不具合がございましたらプライズ会社へご連絡いただければ返品交換されます。バラ売り不可
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