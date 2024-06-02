激レア1984年映画ゴーストバスターズtシャツLビンテージオリジナル ...

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1984年映画Ghostbustersのオフィシャルプロモtシャツです。サイズ…着丈69cm、身幅52cmカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）リブート版は沢山出回っておりますが、当時のオフィシャルモノは探してもなかなか見つからないかと思います。お探しの方は是非！！その他にもレアモノtシャツ多数出品しております。