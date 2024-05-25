ルイヴィトン　モノグラム　二つ折り財布

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商品詳細
数年前に使ってた財布で、長年箱に入れ長期保管してましたが、使う予定がないので出品しました。外側ボタンの部分、少し傷があります（画像6枚目）シリアル ＳＰ0044
http://narcologia.ru/goods/plaque383807.html
http://narcologia.ru/goods/Addict761518.html
http://narcologia.ru/goods/perforce74365.html
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