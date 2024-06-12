【稀少】EVISU ど根性ウォレット 長財布 ブラウン

現在では入手できない人気色ブラウンになります。専門店で購入しましたので正規品です。使用期間は1年ほどなので綺麗な状態だと思います。◆人気のど根性ウォレット◆厚手の本革（牛革）を使用した、力強いバイカーズタイプのロングウォレットです。裏側に、定番カモメマーク入り!!（革を切り抜いてあります。）カモメのコンチョボタンが付いたボタン開閉式!!お札入れ他ポケットが3つ、ファスナー式の小銭入れが1つ、10枚収納可能なカードフォルダーなどたっぷり収納可能なのもうれしいですね!!職人の手作業で丹念に作り上げられた”ど根性ウォレット”使い込むほどに馴染んで革の味わいが増してきますよ!!素材●牛革【日本製】



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