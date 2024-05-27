バーバリー　春夏ロゴアップリケ コットン オーバーサイズTシャツ

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商品詳細
先日伊勢丹新宿にて購入。試着なしで購入したために、合いませんでした。サイズ:S(オーバーサイズ)商品の詳細コットンジャージーでオーバーサイズに仕立てたTシャツ。ロゴ刺繍がアクセントを添えます。サマーモノグラムカプセルからのスタイル。こちらの商品はやや大きめのデザインとなっております。コットン100%トリム：コットン98%、エラスタン2%洗濯機使用可
http://narcologia.ru/goods/parenthesis840044.html
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