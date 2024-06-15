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YU NAGABA × ポケカ　BEAMS イーブイ Tシャツ
商品番号 M77443239493
商品名

YU NAGABA × ポケカ　BEAMS イーブイ Tシャツ
ブランド名 ビームス
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビームス店舗での購入でこちらのデザインは即完品。タグ付きの新品・未使用品の大変希少なアイテムです！BEAMSTシャツYUNAGABA×ポケモンカードゲームforBEAMSOsuwariDesignイーブイT-shirt色：ブラックサイズ：Lサイズプロモカードは付いておりません。カラー···ブラック袖丈···半袖
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