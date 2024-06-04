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- 新品未使用☆Dime 23SS スピードデーモンズ プリント Tシャツ 完売品
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商品詳細
#sawaTMarketセレクトDime公式サイト完売品です。希少な商品なので早い者勝ちです。〜カナダ発 注目のスケーターブランド〜DIMEのロゴ入りプリントTシャツです。カナダの公式サイトより購入。人と被りたくないオシャレなお客様おススメです。●サイズ：タグ表記XLサイズ着丈75cm/身幅57cm/袖丈23cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地コットン100%●状態：新品・未使用即購入大歓迎です。HUFcarharttTHRASHERSTUSSYsupremeストリート柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋
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