LANVIN ランバン 22SS グラフィティ ナイロンキャップ

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☆送料無料になります！☆フォローでお値下げお受けします！●商品説明●LANVIN(ランバン)22SSグラフィティロゴナイロンキャップランバンの好調期でもあったブルーノ・シアレッリ在籍時のデザインのキャップです。上品な印象のあるランバンのグラフィティーデザインがギャップあり、とてもかっこいいアイテムです。●カラー●ブラック●サイズ●60調整可能●素材●ナイロン●状態●SAランク〔S〕新品未使用〔A〕使用感や痛み汚れがなく綺麗な状態〔B〕少し使用感や一部に傷み汚れあり〔C〕使用感や傷み汚れあり〔D〕全体的な使用感や目立つ傷み汚れが複数あり〔J〕ジャンク品●付属品●なし●購入先●オンラインショップにて購入●ケアについて●新品以外のアイテムで一部LGstylerを通して除菌等を行い発送させていただきます。LGstylerとは消臭、除菌やダウンのボリュームを戻すものです。ご購入者様に気分良く着ていただ着たいと思います。※生地によっては処理しておりません。不明点はコメントよりご質問お待ちしております！！#ランバン#グラフィティー#キャップ#ブランド古着こっしー