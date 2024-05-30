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サンローラン　メンズ財布
商品番号 F65018927831
商品名

サンローラン　メンズ財布
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革3年前に阪急メンズ館梅田で購入。定価69000円程。保証書、箱、廃棄済み。
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