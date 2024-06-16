ディオールオム　2つ折り　財布　ウォレットチェーン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。都内百貨店にて購入しました。2つ折りのジップウォレットです。シワや、ボタン跡等ございますがまだ使用できると思います。箱やタグ、レシートは破棄してしまいました。ウォレットチェーンの長さは総丈、約44cmです。お札入れは1つです。すり替え防止等の為、キャンセル、返品、交換は行っておりませんのでご了承ください。発送の際はコンパクトに発送させていただきます。気になる点等こざいましたら質問はお気軽に。ご納得いただいたうえで購入いただければ幸いです。財布形...二つ折り柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/Lincoln466702.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring989296.html
http://narcologia.ru/goods/freezer555298.html
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