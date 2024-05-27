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【貴重90s】 Pedro The Lion バンドTシャツ ヘインズ 希少XL
商品番号 Y84657875439
商品名

【貴重90s】 Pedro The Lion バンドTシャツ ヘインズ 希少XL
ブランド名 ベルベルジン
特別価格 税込 4,779 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少90s,00sヴィンテージvintageT-shirtsXLPEDROTHELION‎ペドロザライオンTシャツL,XLHanesHEAVYWEIGHT50/50Mexico製エモハードコアインディーズSSWポストロック音響バンドジャズアーティストプリントバンドTシャツXLサイズオールドレトロ90s00sy2kビンテージヴィンテージ↓下記コレクション出品中！#tantantanのTシャツ一覧#tantantanの古着_一覧USシアトルの独り泣きビアードエモ代表デイビット・バザン率いるペドロ・ザ・ライオンのオフィシャルＴシャツになります！ボディーはヘインズ50/50の2枚タグに、サイズはビッグサイズXLと、貴重な一枚となります！ボディー:Hanesサイズ表記:XLサイズ肩幅57身幅60身丈70袖丈21平置きにて採寸。多少の誤差はご了承下さい。状態:古着の為、使用感、薄汚れ、色褪せ、生地ヨレはございますが、目立つ破れ、汚れはなく、この時代の物としてはグッドコンディションかと思います。ユーズド品になりますのでご理解の上、ご検討下さい。コンパクト発送の為、畳みジワはご了承下さい。ポストロックシカゴ音響シーアンドケイクコーネリアスCorneliusneu!canステレオラブSLINTオルタナティヴ・ロックノイズfujiボアダムスマスロックアメリカン・フットボールガスター・デル・ソルバトルスtoeMOGWAIダイナソーJREMOAmericanFootballエモポスト・ハードコアpeleaphextwinフライングロータスサンダーキャットニューウェーブブライアンイーノマイブラYMOmerzbowヴィンテージ90s80sナインインチネイルズモデスト・マウス、エリオット・スミスデヴィッドバザンジェイドツリープロミスリングジェッツトゥブラジルサニーデイリアルエステートセンスフィールドテキサスイズザリーズンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/manufacture370441.html
http://narcologia.ru/goods/stealth513776.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture312641.html

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BE303 英領 香港 貿易銀 1900年 古銭 銀貨 壹圓 貨幣 硬貨 1ドル-

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