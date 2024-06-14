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美品　ユナイテッドアローズ　ドット柄ネクタイ　イエロー　黄緑系　シルク100%
商品番号 E58760746668
商品名

美品　ユナイテッドアローズ　ドット柄ネクタイ　イエロー　黄緑系　シルク100%
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　ユナイテッドアローズ　ドット柄ネクタイ　イエロー　黄緑系　シルク100%ドットピンク　黄色#RivBショップの他のビジネスアイテム一覧はこちら　まとめ割りも可能です。大剣幅8.3cm素材シルク100%使用感もそこまでなく、状態は良いと思いますが、あくまでも中古品になりますので、完璧を求める方や、神経質な方は購入をお控えください。中古品にご理解のある方のみ検討いただければ幸いです。フォロワー様限定で値下げ交渉も承っておりますが、大幅な値下はできかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。気になることは気軽に質問してください(^^)質問、ご購入前に自己紹介を必ずご確認ください。購入先大手ブランドリユースショップ日本流通自主管理協会（AACD）加盟店#RivBショップのブランドネクタイ一覧はこちら
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