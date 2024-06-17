新品Salvatore Ferragamo 67 9497 759021 ベルト

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商品詳細
★☆ご注文時にご希望のサイズをコメントください☆★（国内発送、送料無料、新品）【商品名】★2023年春夏新作★SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ679497759021NERO/Cappuccinoメンズリバーシブルベルト（新品）【品番】679497759021【カラー】NERO/Cappuccino（ブラック×ブラウン系）バックル：メタルシルバー【素材】レザー【サイズ】ベルト幅：約3.5cmバックル：約縦4.5cm、横7.0cmベルト穴：5穴（2.5cm間隔）90cm：ウエスト約85cm〜95cm95cm：ウエスト約90cm〜100cm100cm：ウエスト約95cm〜105cm105cm：ウエスト約100cm〜110cm110cm：ウエスト約105cm〜115cm115cm：ウエスト約110cm〜120cm*サイズに合わせてカット可能【付属品】ベルト保存袋、バックル保存袋、専用箱、製品管理タグ※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアフェラガモ正規代理店【参考価格】57,200円（税込み）素材...本革カラー...ブラック★☆ご注文時にご希望のサイズをコメントください☆★
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