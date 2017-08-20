Guild Newark St. Collection Bluesbird

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商品詳細
機材を簡素化し、ダブルコイルピックアップの使用頻度が低いため、販売いたします。プレイフィールと製作は非常に優れたギターで、ホロウボディが採用され、総重量は約3キログラムしかありません。音色は伝統的なGIBSONLESPAULに比べてよりクリアで、解像度が高く、NeoSoul、Fusion、R\u0026Bなどの音楽スタイルに非常に適しています。また、レトロな雰囲気と美しいメイプルのトップが特徴です。市場で非常に珍しいギターで、持ち出して演奏すれば、最も特別な一本となることでしょう。細かな傷はいくつかありますが、剥がれやぶつけ傷はありません。喫煙しない室内環境でのみ演奏し、総演奏時間は3時間未満です。手放すのは寂しいですが、誰かがこの素晴らしいギターを引き継ぎ、その最大の価値を引き出してくれることを願っています。-------------------------アメリカンブランドの再興を目指すGUILDが新たに復活させたのは、M-75Aristocratのソリッドラインとして1970年にリリースされた「BLUESBIRD」。BLUESBIRDは数十年にわたり、幾度かのモデルチェンジを行ないながら再販されてきましたが、今回のモデルは美しいカーブドメイプルトップにマホガニーを組み合わせたチェンバードボディにより非常に軽量かつ深い響きを持つボディ設計。早いパッセージに最適なCシェイプのネックを持つビンテージモデルを元に、今回の復活より、ストップバーテールピースとチューンオーマチックをToneProsロッキングタイプに変更、ピックアップをUSA製SeymourDuncanに変更。より使いやすく、フレキシブルなモデルに仕上がりました。トップ：メイプルボディ：マホガニーネック：1－ピースマホガニー Cシェイプフィンガーボード：ローズウッドフィニッシュ：グロスポリウレタンコントロール：2ボリューム/2トーン/3WAYスイッチピックアップ：SeymourDuncanUSA59NeckSH-1/JBSH-4Softcase付属タイプ...レスポールタイプシリーズ...その他シリーズ...Gibsonシリーズ...その他アクセサリー・パーツ...その他アクセサリー・パーツ...undefined
http://narcologia.ru/goods/enquire95089.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate50848.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful703251.html
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