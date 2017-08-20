  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Guild Newark St. Collection Bluesbird
商品番号 Y16277961031
商品名

Guild Newark St. Collection Bluesbird
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 38,999 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

機材を簡素化し、ダブルコイルピックアップの使用頻度が低いため、販売いたします。プレイフィールと製作は非常に優れたギターで、ホロウボディが採用され、総重量は約3キログラムしかありません。音色は伝統的なGIBSONLESPAULに比べてよりクリアで、解像度が高く、NeoSoul、Fusion、R\u0026Bなどの音楽スタイルに非常に適しています。また、レトロな雰囲気と美しいメイプルのトップが特徴です。市場で非常に珍しいギターで、持ち出して演奏すれば、最も特別な一本となることでしょう。細かな傷はいくつかありますが、剥がれやぶつけ傷はありません。喫煙しない室内環境でのみ演奏し、総演奏時間は3時間未満です。手放すのは寂しいですが、誰かがこの素晴らしいギターを引き継ぎ、その最大の価値を引き出してくれることを願っています。-------------------------アメリカンブランドの再興を目指すGUILDが新たに復活させたのは、M-75Aristocratのソリッドラインとして1970年にリリースされた「BLUESBIRD」。BLUESBIRDは数十年にわたり、幾度かのモデルチェンジを行ないながら再販されてきましたが、今回のモデルは美しいカーブドメイプルトップにマホガニーを組み合わせたチェンバードボディにより非常に軽量かつ深い響きを持つボディ設計。早いパッセージに最適なCシェイプのネックを持つビンテージモデルを元に、今回の復活より、ストップバーテールピースとチューンオーマチックをToneProsロッキングタイプに変更、ピックアップをUSA製SeymourDuncanに変更。より使いやすく、フレキシブルなモデルに仕上がりました。トップ：メイプルボディ：マホガニーネック：1－ピースマホガニー　Cシェイプフィンガーボード：ローズウッドフィニッシュ：グロスポリウレタンコントロール：2ボリューム/2トーン/3WAYスイッチピックアップ：SeymourDuncanUSA59NeckSH-1/JBSH-4Softcase付属タイプ...レスポールタイプシリーズ...その他シリーズ...Gibsonシリーズ...その他アクセサリー・パーツ...その他アクセサリー・パーツ...undefined
http://narcologia.ru/goods/enquire95089.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate50848.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful703251.html
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild Newark St. Collection Bluesbird | Reverb
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild guitars
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Amazon.co.jp: GUILD Newark Street Collection BLUESBIRD Iced Tea ...
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild Newark St Bluesbird Demo
Guild Newark St. Collection Bluesbird
GUILD ニューアーク ストリート コレクション BLUESBIRD ブラック
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild guitars
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild Newark St. Collection Bluesbird | Reverb
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild BLUESBIRD IN BLACK series - newark st. collection
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild Newark St. Collection Bluesbird | Reverb
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild Newark St. Bluesbird Electric Guitar DEMO | ALAMO
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild Newark St. Collection Bluesbird Sunburst – Chicago Music ...
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild guitars
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild BLUESBIRD IN BLACK series - newark st. collection — L.A. ...
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Guild Newark St. Collection Bluesbird | Reverb
Guild Newark St. Collection Bluesbird
Amazon.com: Guild Guitars Newark St. Collection 6 String Solid ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru