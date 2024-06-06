☆在庫処分 TOKYO GLOBAL COLLECTION 支 守護梵字 862

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補足説明：TOKYOGLOBALCOLLECTION梵字ネックレスタングステンペンダント×ステンレスチェーンネックレス梵字ボンジシンプルメンズ大人干支守護梵字862複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：■ペンダント:レアメタルタングステン製■チェーン:ステンレス製■長さ50cm■タングステンとは,スウェーデン語で重い石を表す言葉で、金と同じ重度を持ち,ダイヤに匹敵するほどの硬度を誇り,キラキラした鏡面の輝きを放ちます■ペンダント:レアメタルタングステン製■チェーン:ステンレス製■長さ50cm■タングステンとは,スウェーデン語で重い石を表す言葉で、金と同じ重度を持ち,ダイヤに匹敵するほどの硬度を誇り,キラキラした鏡面の輝きを放ちますブランドなど ：//TOKYOGLOBALCOLLECTION梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。