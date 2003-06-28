BUCK-TICK 櫻井敦司 プロデュース ロングジレ

TourNo.0櫻井敦司プロデュースロングジレ着丈約102cm身幅53cm開封のみ未使用裏地に櫻井さんがプリントされているジレです。開封後クローゼットで保管していました。コンパクトに発送しますのでシワ等ご了承下さい。ペットあり喫煙者なし未使用品ですが、開封後自宅管理になりますので完璧を求める方はご遠慮下さい。お値下げ交渉ご遠慮下さい。



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