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BUCK-TICK 櫻井敦司 プロデュース ロングジレ
商品番号 R33219188789
商品名

BUCK-TICK 櫻井敦司 プロデュース ロングジレ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TourNo.0櫻井敦司プロデュースロングジレ着丈約102cm身幅53cm開封のみ未使用裏地に櫻井さんがプリントされているジレです。開封後クローゼットで保管していました。コンパクトに発送しますのでシワ等ご了承下さい。ペットあり喫煙者なし未使用品ですが、開封後自宅管理になりますので完璧を求める方はご遠慮下さい。お値下げ交渉ご遠慮下さい。
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