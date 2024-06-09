dolls countryさま専用（原画）白昼夢の波音ほか　5点おまとめ

※専用ですので、他の方はご購入なさらないようご注意くださいませ。*******・（原画）白昼夢の波音【水彩画】・（原画）幸せのフクロウの森3【水彩画】・（原画）願い星【水彩画】・（原画）イチョウの並木道2【水彩画】・（原画）夜空を駆ける4【水彩画】以上5点おまとめさせていただきました。800円のおまとめ割引をしております。（2900+2900+2900+2700+2900-800＝13500）掲載の内容で間違いなければ、手数をおかけしますがお手続きをお願いいたします。もし誤りがございましたら、お知らせくださいますと幸いです。−−−−−−−−−−−青に溶ける夕空に囁くような波音まるで夢のような現実のような夏の終わりの一瞬の微睡み玄関やリビング等に飾るインテリアグッズとして、活用しやすい絵画です。サイズ：SM（23.7×16.8cm）紙：ホワイトワトソン（300g/m2）額はついておりませんので、お好みの額にお入れください。**********************★複数まとめて作品を購入される場合に「おまとめ」をご希望の方は、必ず「購入前」にコメントください。「プラス1作品ごとに200円」お値引きいたします。専用ページをお作りしますので、そちらよりご購入ください。購入後だと値引きできませんので、ご注意ください。具体的には2作品購入で200円引き、3作品購入で400円引き…という感じです。キャンバス作品以外ならどれでもOKです。#絵画#絵#風景画#YukariTanemura



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