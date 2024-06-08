民族手作り月型甲丸　ワイド　ラウンドシルバーリング 極太カレンシルバー　きし7B

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ご覧いただきありがとうございます。商品番号 232トきし017Bシルバー925ワイドリング素材 シルバー925刻印ありサイズ約26号最大幅 8ミリ最小幅 3ミリ厚み 2ミリ〜4ミリ#獅子丸26号#獅子丸月甲#獅子丸カレンシルバー#獅子丸極太甲丸#獅子丸甲丸Cタイやミャンマーの山間民族であるカレン族が1つ1つ手作りしている、高純度のシルバーのアクセサリーです。カレンシルバーは、ハンドメイドで作るため通常のシルバーアクセサリーに比べ銀の含有率が高めで、銀純度95%以上のシルバーアクセサリーを指します。材質的にやや柔らかいのが特徴です。純度は980になります。自然や動物などからのインスピレーションをヒントにしたモチーフ、多種多様な刻印が非常に繊細なアクセサリーです。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。甲丸 甲丸リング シルバー925リングワイド 幅広 純銀 シンプル 幅9ミリ マリッジリング結婚指輪 銀 指輪 レディース メンズ カップル 男性 女性 ユニセックス プレゼント いギフト メンズ プレーン スターリングシルバー silver925