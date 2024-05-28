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【鑑定済】Chrome Hearts ペーパーチェーン　18インチ
商品番号 X19719819378
商品名

【鑑定済】Chrome Hearts ペーパーチェーン　18インチ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツペーパーチェーン　18inch出品にあたり画像4〜9を撮影後、SEESbyRINKANにて真贋鑑定を行いました。やや使用感と硫化の黒ずみがありますが目立つ傷やダメージはありません。また、留め具にも不具合はありません。付属品は革袋、RINKANのストラップ、鑑定カードで真空パックした状態で発送します。箱はつきません。高額の取り引きになりますので即購入の前にトラブル防止の為、必ず気になることがあればコメントをお願いします。他のサイトでも出品しているので、そちらで売れた場合は出品を取り消します。また、すり替え防止の為、返品交換は受け付けておりません。中古品(自宅保管)になりますので神経質な方はトラブル防止のためお取引ご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/Addict939218.html
http://narcologia.ru/goods/conception381457.html
http://narcologia.ru/goods/freshman419156.html
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