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PORTER　キーホルダー
商品番号 V98793586380
商品名

PORTER　キーホルダー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターPORTER吉田カバン靴べらシューホーンクラチカ神戸店オープン記念でいただきました。牛革レザー日本製非売品です。大変貴重ですが、断捨離のため出品致します。品質は流石の吉田カバンさん。ノベルティとはいえクオリティ非常に良いです。
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