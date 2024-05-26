PORTER　キーホルダー

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商品詳細
ポーターPORTER吉田カバン靴べらシューホーンクラチカ神戸店オープン記念でいただきました。牛革レザー日本製非売品です。大変貴重ですが、断捨離のため出品致します。品質は流石の吉田カバンさん。ノベルティとはいえクオリティ非常に良いです。
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