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XOLO h ring 美品　US7
商品番号 X97140297779
商品名

XOLO h ring 美品　US7
ブランド名 ショロ
特別価格 税込 2,392 円
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商品詳細

ZOZOTOWNで¥11,000で購入しました。5-10回程度着用しています。サイズUS7になります。silver925カラー···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/cotton250661.html
http://narcologia.ru/goods/rouge534010.html
http://narcologia.ru/goods/assessor758103.html

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