XOLO h ring 美品　US7

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商品詳細
ZOZOTOWNで¥11,000で購入しました。5-10回程度着用しています。サイズUS7になります。silver925カラー···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/cotton250661.html
http://narcologia.ru/goods/rouge534010.html
http://narcologia.ru/goods/assessor758103.html
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