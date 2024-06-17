専用【高品質】翡翠《ミャンマー産》

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《玉の大きさ》約１３,０〜１３,３㎜《腕まわり》 約１６,５～１７,０cm※※※サイズアップは不可です※※※とても良質なミャンマー産の翡翠です☺️翡翠にもいろんなランクがあり研磨レベルや色合いによって価値やお値段が変わります(・ω・)ノカメラの性能上、若干の色味の違いがある場合がありますのでご了承下さいませm(__)mご購入の際は傷が付かないようにきっちり梱包して発送致します^_^#ピュン商品一覧←見てね(^^)天然石希少石ペンダントトップルチルクォーツキャッツアイルチルタイチンルチルラリマースーパーセブンパワーストーンその他…etc