ペンダント　クロス　十字架　silver925 ジュエリー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。シルバー製のペンダントトップです。シルバー925(刻印あり)イブシ加工定価¥118,800-(税込)サイズ:縦約98mm×横約55mm×厚み約11m↑HPから引用バチカンが大きいので同ブランド内なら特に、チェーンを問わずに着用できると思います。※シルバー製品、中古品であることご理解ください。小傷が画像の通りあります。ブティックでクリーニングに出すと綺麗になります。ご不明点等はお気軽にコメントください。即購入も大歓迎です！ご購入お待ちしております。#ネックレス #ペンダントトップ
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