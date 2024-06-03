【極美品】Schott ショット 本革 スタジャン Dポケ ブラック 36

【ブランド】Schott 【サイズ】36 【カラー】ブラック 【素材】ウール×カウレザー【コンディション】こちらの商品は【A】ランクです。【S】新品未使用【A】未使用に近い綺麗な状態【B】目立った傷や汚れのない美品【C】多少の使用感あり【D】使用感あり※10回未満の着用です。【実寸】・肩幅45cm・身幅48cm・袖丈63cm・着丈66cm－－－－－－－Schottウール切替スタジャンDポケット希少なDポケタイプのレザースタジャン。羽毛立ちもなく、非常に綺麗な状態です。開けた時にのぞく、インナーのチェック柄が格好良いです。#Schott#ALPHA#AVIREX#EMMETI#SHIPS#BuzzRicksons#LVC#LEVIS#Lee#LLBean#PENDLETON#ショット#アルファ#エンメティ#バズリクソンズ#シップス#ビームス#リーバイス#リーバイスビンテージクロージング#ロンハーマン#ワンスター#スタジャン#レザー



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