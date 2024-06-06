POTER ギリー　札入れ

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porterギリー 札入れです。小銭入れは付いていません。買って箱から出して結局一度も使いませんでした。買った時の袋や箱を捨ててしまったので写真のものが全てになります。即購入可能。発送は基本的に土日となります。