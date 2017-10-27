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エルメス　HERMES コインケース　小物入れ
商品番号 D54173932984
商品名

エルメス　HERMES コインケース　小物入れ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。エルメス、紺色のコインケースになります。サイズは縦8.5cm横8cm比較的綺麗な状態だと思います。箱などの付属はありません。よろしくお願いいたします。
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