シルバー925 ゴールド ベイビークラシック フローラルクロスリング ...

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商品詳細
ノーブランド品/送料無料中世のフローラル紋章をモチーフにデザインされたリング！シルバー925モデルに22Kコーティングを施した逸品で指元にゴージャスな雰囲気を演出してくれる!【素材】シルバー92522K厚メッキ【サイズ】フローラル部分：縦5mm横20mm【重量】5.8g(15号計測）サイズ：7号、11号、12号、13号、15号、16号、19号、22号お選びください、091
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