2PM JUNHO ファンサイト制作 SMILE SWEETLY フォトブック

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2PMJUNHOジュノファンサイト制作写真集thedays2015smilesweetlyフォトブック、DVD、ポスター、ポストカード、フォトカードのセットになります。韓国制作ですのでご了承いただける方、自宅保管しておりましたのでお気になさる方はご遠慮下さい。