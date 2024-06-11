ポケモンカード　雷エネルギー　ストライプ　xy-p プロモ　キラ　ミラー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。希少なxy時代の、プロモミラー、雷エネルギーストライプです。5枚セットの出品です。角に少々痛み、擦り傷、小さな白かけがございますので完全プレイ用でよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Addict294118.html
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