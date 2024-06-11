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ポケモンカード　雷エネルギー　ストライプ　xy-p プロモ　キラ　ミラー
商品番号 L39395833682
商品名

ポケモンカード　雷エネルギー　ストライプ　xy-p プロモ　キラ　ミラー
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。希少なxy時代の、プロモミラー、雷エネルギーストライプです。5枚セットの出品です。角に少々痛み、擦り傷、小さな白かけがございますので完全プレイ用でよろしくお願いします。
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