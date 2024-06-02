80s チャンピオン　リバースウィーブ　スウェットパンツ

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商品詳細
カラー···レッドパンツ丈···フルレングス素材···コットンシルエット···ストレートサイズ表記Mですが、かなり大きめの作りです。復刻ではなくオリジナルです。チャンピオンchampion70s80s90s単タグ トリコタグ 刺繍タグ リバースウィーブ ヴィンテージ vintage
http://narcologia.ru/goods/procurement223133.html
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