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美少女戦士　セーラームーン　Tシャツ 希少　X Lサイズ　月野うさぎ
商品番号 G76924211799
商品名

美少女戦士　セーラームーン　Tシャツ 希少　X Lサイズ　月野うさぎ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬【サイズ】肩幅　55cm身幅　62cm袖丈　22cm着丈　73cm素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。破れなどはございませんが、使用感や若干の汚れがございます。写真を参考にご検討よろしくお願いします。
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