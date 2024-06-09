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- 美少女戦士 セーラームーン Tシャツ 希少 X Lサイズ 月野うさぎ
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬【サイズ】肩幅 55cm身幅 62cm袖丈 22cm着丈 73cm素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。破れなどはございませんが、使用感や若干の汚れがございます。写真を参考にご検討よろしくお願いします。
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