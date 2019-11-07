新品未使用 HUNTING WORLD二つ折り長財布 ブラック 正規品

■ブランドHUNTINGWORLD/ハンティングワールド■商品の状態新品、未使用■素材キャンバス＆レザー■カラーブラック■サイズ約横19cm縦9cmマチ2.5cm■仕様開閉オープン札入れx1、小銭入れありx1カード入れ×12、ポケット×3■付属品HUNTINGWORLD専用箱、ギャランティーカード■注意事項※天然皮革を使用している為、輸入時より素材の性質や製造段階で生じる微細な傷、スレ、汚れ、シワや、金具部分は細かなスレ、くすみが見受けられる場合がございます。以上の点を気になさる方はご遠慮下さい。-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-■購入店舗詳細HUNTINGWORLD直営店当店の商品はこちらから仕入れをした新品・未使用、正規品となっております。-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-■即購入で結構です。お取り置きは致しません。■コピー商品排除のため商品の真贋には細心の注意を払って鑑定を致しております。ご安心下さい。■当店の商品は全て正真正銘100%完全正規品となっております。ご安心の上ご購入下さいませ。-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-



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