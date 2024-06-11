ニューエラ　LA キャップ　ロサンゼルス　メジャー　レッド　60.6

※迅速発送※1点限り！購入、質問の前に必ず自己紹介を読んでからお願いします！（トラブル防止策やルール、最後にお得な情報もあります）セットの組み合わせによっては1000円近く割引出来るものもあるので他の商品も是非ご覧ください(^_^)ニューエラのLAのキャップでサイズは60.6のカラーは赤になります。後ろにバンドがないのでサイズ調整は不可ですがこのモデルでこのサイズはかなり貴重です。少しほつれはありますがまだまだ使えますロサンゼルスアメリカLAロスエンジェルス大谷翔平WBC野球メジャー#赤字のキャップ



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