FENDIロゴTシャツ

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FENDIロゴが肩に入った、ブラックベースのベロア生地のTシャツです。2年前に購入、数回使用してますが目立った痛みはありません。小柄なメンズまたはウィメンズとして着用できるサイズ感です。ベルベット生地が気持ちよく今からの季節使いやすいです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、秋、冬