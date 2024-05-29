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FENDIロゴTシャツ
商品番号 R19353970314
商品名

FENDIロゴTシャツ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIロゴが肩に入った、ブラックベースのベロア生地のTシャツです。2年前に購入、数回使用してますが目立った痛みはありません。小柄なメンズまたはウィメンズとして着用できるサイズ感です。ベルベット生地が気持ちよく今からの季節使いやすいです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、秋、冬
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