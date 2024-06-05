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美品Supremeキャップ
商品番号 T27099192857
商品名

美品Supremeキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supremeboxcap後ろがセルフストラップになっているのでサイズ調整可能です。カラー：Black/ブラックシーズン：オールシーズン目立った傷や汚れはありませんが、完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。付属品はありません。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。⭕️supremeオンラインで購入したboxロゴキャンプキャップです⭕️カラーはブラックでとてもカッコ良いのですが使用機会が少ないのでお譲り致します⭕️即購入可
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