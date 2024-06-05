美品Supremeキャップ

Supremeboxcap後ろがセルフストラップになっているのでサイズ調整可能です。カラー：Black/ブラックシーズン：オールシーズン目立った傷や汚れはありませんが、完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。付属品はありません。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。⭕️supremeオンラインで購入したboxロゴキャンプキャップです⭕️カラーはブラックでとてもカッコ良いのですが使用機会が少ないのでお譲り致します⭕️即購入可



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