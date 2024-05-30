Leather Jewels レザージュエルズ マットクロコダイル 二つ折り財布

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沢山のお品の中からご覧頂き、ありがとうございます(o^^o)レザージュエルズナイルクロコダイルマットクロコダイル二つ折り財布コンパクトウォレットを格安でお売りしちゃいます。＜状態＞新品未使用＜サイズ＞縦9.5×横10＜収納＞カード×8ポケット×3札入れ×1小銭入れ×1＜素材＞ナイルクロコダイル＜型番＞02028B＜付属品＞箱・保存袋・保証書・取扱説明書○新品未使用品ですが、長期保存であることをご理解の上、中古品としてご購入下さい。初期キズやスレ、劣化ある場合があります。○商品個体差や塗装ムラなどメーカー仕様での初期不良のクレームには対処致しかねます。完璧を求める方や神経質な方はご遠慮くださいませ。恐れ入りますが、お値下げは交渉はご遠慮いただいております。