UVERworld takuya∞ 着用 ベルト

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UVERworldのTAKUYA∞さんが着用されているベルトの色違いになります。1度試着のみですが神経質な方は購入お控えください。サイズ 30inch最小 74.5cm最大 84.5cm全長 93cm幅 2.5cm素材···本革カラー···ブラックTAKUYATAKUYA着用TAKUYA着用TAKUYA∞TAKUYA∞着用TAKUYA∞着用TAKUYA∞TAKUYA∞着用TAKUYA∞着用