インド 和風鹿の子染め高級ストール 未使用

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ご購入の前にプロフィールをお読みくださいインド政府より優秀な職人に授与されるナショナルアワードを受賞した職人さんの作品です。天然素材を使い、伝統的な手織りで生地を作り、手染め丁寧に仕上げられたこだわりのお品です。ブラウンにシンプルな染めのデザインなので男女兼用でお使いいただけます。綿とウール混合の生地で、素朴な雰囲気がとても素敵です。幅約40センチ弱本体長さ約170センチ