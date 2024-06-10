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○COMME des GARCONS 折り財布 POLKA DOTS
商品番号 V44421345387
商品名

○COMME des GARCONS 折り財布 POLKA DOTS
ブランド名 ウォレットコムデギャルソン
特別価格 税込 4,797 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMMEdesGARCONS折り財布POLKADOTSEMBOSSEDWALLETSA3100NEメンズレディースBLACKBKコムデギャルソン[並行輸入品]新品未使用ですが画像よりご確認ください。自宅保管をご理解くださいまたしっかりと確認して出品しているつもりではありますが細かい見落としなどがある場合もございますのでご了承ください発送の際は1日から2日と書いておりますが小さい子供がおりますので変更などすることもございますのでご理解くださいませ(((o(*゜▽゜*)o)))♡特に土日祝の発送は厳しいのでよろしくお願いいたします。最近LAWSONからゆうゆうを出す際に、複数で受付を申し込むと誤送されてしまうことが何度かありましたので、できるだけ郵便局より発送いたします。発送はゆうゆうメルカリ便に設定しておりますが、発送時間発送。場所によってらくらくメルカリ便にて発送する場合もございますので、ご了承よろしくお願いいたします。
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