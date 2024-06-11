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- 【美品☆定番モデル☆オーブデザイン】ヴィヴィアンウエストウッド Tシャツ 半袖
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商品詳細
当店では定番やコラボアイテムから普段は目にしないようなブランド、デザインの服を厳選して揃えています。あなただけのお気に入りを見つけてください。フォロワー様には限定でお得な”割引”あります。▶︎#古着屋rêve○ブランドVivienneWestwood ヴィヴィアンウエストウッド○サイズ表記44○サイズ実寸（cm）着丈：68肩幅：49身幅：52袖丈：21○カラーグレー ホワイト 灰色 白○素材コットン ○状態USED※写真の色合い、サイズの多少の違いは了承下さい。○発送追跡、補償ありの匿名配送で安心のらくらくメルカリ便です。人気アイテムを多数出品中です▶︎#古着屋rêvec-3657
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