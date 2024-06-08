新品未使用本物ダンディーDandy本革レザーナイロンメッシュベルト旅行メンズ茶

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【商品の説明】K02ブランド・メーカー:#ダンディー#Dandy商品名：新品未使用本物ダンディーDandy本革レザーナイロンメッシュベルト旅行メンズスーツビジネスイタリア製茶ブラウンサイズ：約全長x105cmウエスト75cm-90cmベルト幅3cm＊素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい色:ブラウン 画像参考素材：本革レザー×ナイロンメッシュ生産国 イタリア製付属品:なしダンディー正規店で購入しました。間違いなく本物ですのでご安心下さい。正規品【商品の状態】新品未使用タグ付き使用状況:購入後ぜんぜん使用していませんので全体的に綺麗な状態です。そこまで目立つ傷や汚れなどありません。(画像でご確認下さい。)＊個人基準のため参考までにお願いします。