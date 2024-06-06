ボッテガヴェネタ 長財布 639856 VCPQ7 ブラウン イントレチャート

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商品詳細
【ブランド】BOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタ【品番】 639856VCPQ72138【カラー】ダークブラウン×ブラック【サイズ】約幅19×高さ10×マチ2cm【仕様】 開閉:ラウンドファスナー式 内側:小銭入れ(ファスナー式)×1 オープンポケット×4 カードポケット×8 外側:オープンポケット×1【素材】 カーフレザー金具はシルバー仕上げ【状態】 新品未使用宜しくお願い致します。カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革
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