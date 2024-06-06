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ボッテガヴェネタ 長財布 639856 VCPQ7 ブラウン イントレチャート
商品番号 L56110758776
商品名

ボッテガヴェネタ 長財布 639856 VCPQ7 ブラウン イントレチャート
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 20,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】BOTTEGAVENETA　　　　　　ボッテガヴェネタ【品番】　639856VCPQ72138【カラー】ダークブラウン×ブラック【サイズ】約幅19×高さ10×マチ2cm【仕様】　開閉:ラウンドファスナー式　　　　　内側:小銭入れ(ファスナー式)×1　　　　　オープンポケット×4　　　　　カードポケット×8　　　　　外側:オープンポケット×1【素材】　カーフレザー金具はシルバー仕上げ【状態】　新品未使用宜しくお願い致します。カラー...ブラウン財布形...長財布素材...本革
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