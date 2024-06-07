COMOLI コモリ ウール天竺Tシャツ

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閲覧いただきありがとうございます☺︎︎コモリウール天竺Tシャツcolorチャコールグレーsize3↓公式より引用させていただきます。着丈72.5cm身幅61cm肩幅55cm袖丈27cm数回着用後、使用機会がなく暗所にて保管しておりました。目立った傷や汚れもなく、綺麗な状態ですがポケットに若干のヨレがございます。毛の素材の服ですので若干表面が毛羽立っているように感じますが、まだまだお使いいただける品物です。生地の透け感は6.7枚目の画像をご確認ください。上記のことを御理解いただける方へお譲りさせていただきます(o__)oご不明な点や、お値下げのご要望などございましたらお気軽にお問い合わせください❁⃘*