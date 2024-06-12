Vintege Works 31/79 DH5536

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HANDMADEVintageWorks（ヴィンテージワークス）は、1992年にスタートした日本のレザーベルトメーカーです。25年前に購入したものです。良い味でてますが、ホームページよりメンテナンスも可能なようです。細部にまで拘ったお仕立てでとても素敵です。がっつり愛用しておりましたので毛羽立ち感、使用感はございます。ご自分様にベルトをメンテナンスされるのもありかもしれません。∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴✴︎トラブル防止の為、必ずプロフィールをご一読ください。購入された方はお読み頂きご納得されたと判断させて頂きます、⚠ココ重要！∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴∵∴୨୧∴∵∴୨୧∴∵∴✹おまとめ買い、リピート買いの方は、お値引きさせて頂きます☻衣類は洋服のテイストが変わりましたのでお譲りいたします。匿名配送希望の方はお申し付けください。気になる事があれば気軽にご質問下さい。画像、情報の追記など可能な限りお答えさせていただきます。⚀商品について商品の状態はわかりやすく記載しているつもりですが、写真の見た目など見る人によって異なって見える場合がありますのでご了承下さい。基本目につく大きなダメージ等はございませんが、あれば記載しております。素人自宅保存の中古品です。USEDにご理解頂ける方のみご検討下さい。感じ方は人それぞれ違います。完璧を求める方、神経質な方はご購入を控えてください。⚁送料について送料込みの場合1番低コストの配送を選択しております。簡易包装になることもご了承下さい。定形内外を選択することが多くございます。その場合追跡や保証はございません。万が一の発送後の事故につきましては一切責任は負えません。不安な方は保証のある配送方法をご指定下さい。その場合別途配送料を上乗せさせて頂きます。沖縄や離島などは購入後、別途送料を頂く場合もございます。⚂値下げ交渉中でも高額で購入される方を優先させて頂きます。⚃素人採寸なので、実寸より多少異なる場合があります。⚄すり替え防止の為、一切の返品をお断りいたします。