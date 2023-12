MBハイエンドウールカシミアストール | labiela.com



【商品名】MBハイエンドウールカシミアストール【商品の特徴】5分ほどで完売したほどの大人気商品。ウールカシミアの光沢感が高級感を感じさせるシンプルな大判ストールです。onでもoffでもメンズでもレディースでも、トレンドも気にせず10年使えるでしょう。【商品の状態】試着のみです。【サイズ・色】サイズ:全長200cm(横70×縦180+フリンジ各10cm)色:ブラック【素材】カシミヤ50%、ウール50%【注意点】・写真と実物の色味が異なる場合があります。また、お使いのモニターによっても色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。・その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。#MB#MBアイテム#MBハイエンド#カシミア#ストール