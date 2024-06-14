ARMANI　アルマーニ　ネクタイ

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【ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください】こちらで出品している商品は、真贋保証されているブランドオークションにて購入した正規品ですのでご安心ください。◆ブランドARMANI アルマーニ◆商品名ネクタイ◆サイズ大剣幅：9.5cm(素人平置き寸法のため、若干の誤差はご了承ください)◆詳細長期保管の未使用品です。詳細は画像をご確認お願い致します。何か気になることなどありましたらコメント欄よりお願い致します。#ITORLNAFL6T4TY