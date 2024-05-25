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- 布袋 TEJ-55 フェルナンデス 手描ライン fernandes
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商品詳細
古いフェルナンデスTEJ-55です。ピックアップはフロントがフェルナンデスシングルサイズハムVH-7、リアがVH-4dirtylady、ポットは500kで、オレンジドロップ0.02μfに交換してあります。音出し確認済みです。白ラインは油性ペイントで手描き、ラッカーはふいてません。ボディ全体的に使用感があり、特に端部分は塗装剥がれあります。ヘッドロゴ部分に塗装の劣化があります。低フレット側は、押し弦の跡があります。
http://narcologia.ru/goods/freezer14698.html
http://narcologia.ru/goods/troupe734311.html
http://narcologia.ru/goods/tenet785763.html
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